У Мінську “люди в чорному” знімають біло-червоно-білі прапори з будинків - ЗМІ

У Мінську невідомі люди активно знімають біло-червоно-білі прапори з будинків.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє TUT.BY.

"З будівлі у кварталі «Мінськ Світ» зняли величезний біло-червоно-білий прапор. Це зробили невідомі люди в чорному. Схожі історії сьогодні відбуваються і з іншими будинками", - наголошується в повідомленні.

Біло-червоно-біле полотнище завдовжки в 13 поверхів висіло на будинку під назвою «Діадема», який знаходиться у кварталі «Мінськ Світ». Щоб потрапити в під'їзд будинку, невідомі люди в чорному дзвонили у квартири і просили відчинити двері. Після цього вийшли на загальний балкон і зняли прапор, повідомив читач, який надіслав відео.

Сьогодні знімали прапор і на одній з новобудов у тому самому кварталі. Невелике відео про це можна подивитися тут.

Схожі новини надійшли і з Грушівки. «Невідомі люди спортивної статури» забрали біло-червоно-білий прапор з фасаду будинку по проспекту Дзержинського, 11. Мешканці мікрорайону з'ясовують ситуацію в Московському РУВС.

Як повідомлялося, в Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня. За офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

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Силовики жорстоко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано більш як 6,7 тисячі осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб. Білоруські правозахисники повідомили про щонайменше п'ятьох загиблих під час протестів.