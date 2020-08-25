Слідком Білорусі 3,5 години допитував члена Координаційної ради Латушка

Член Координаційної ради (КР), екс-директор Купалівського театру Павло Латушко, якого 3.5 години допитували у Слідкомі Білорусі, залишається у статусі свідка у рамках порушеної кримінальної справи за статтею 361 Кримінального кодексу.

Як передає Укрінформ, про це він заявив після допиту в Слідчому комітеті (СК), повідомляє Радые Свабода.

«Я був допитаний як свідок у кримінальній справі за фактом створення Координаційної ради. Допит проходив 3,5 години ... У мене взято підписку про нерозголошення», - повідомив Латушко.

За його словами, тиск на нього з боку СК не чинився.

Водночас він підкреслив, що діяльність органу буде продовжено. «Ми вважаємо, що діяльність Координаційної ради буде продовжено, тому що ті дії, які здійснює Координаційна рада, не виходять за рамки правового поля законодавства Республіки Білорусь», - зазначив Латушко.

Як повідомляв Укрінформ, 20 серпня генпрокурор Білорусі Олександр Конюк заявив, що створення і діяльність Координаційної ради спрямовані на захоплення державної влади, а також на заподіяння шкоди національній безпеці Білорусі. За цим фактом порушено кримінальну справу за статтею 361 Кримінального кодексу.

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Раніше в Слідчий комітет на допит у рамках цієї кримінальної справи викликали членів КР Максима Знака, Сергія Дилевського і Лілію Власову.

На середу, 26 серпня, в СК на допит була викликана Нобелівський лауреат Світлана Алексієвич.