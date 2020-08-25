У КС Білорусі назвали Координаційну раду опозиції неконституційною

Голова Конституційного суду Білорусі Петро Міклашевич заявляє, що Координаційна рада опозиції є неконституційною.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє БЕЛТА.

"Конституція не передбачає можливості створення громадських органів і організацій, які мають право переглядати підсумки президентських виборів. Тому створення координаційної ради, яка визначила собі за мету перегляд виборів президента Білорусі не в порядку, визначеному Конституцією і виборчим законодавством, є неконституційною", - сказав Міклашевич.

Голова КС зазначив, що Конституція - це особливий суспільний договір, який визначає устрій суспільства і держави, системи держвлади, порядок її формування, взаємодії особистості, суспільства і держави. Всі громадяни країни, органи державної влади зобов'язані керуватися конституційними положеннями і виконувати їхні вимоги, виходячи із значущості державного, суспільного й юридичного значення цього документа.

"Білоруський народ є єдиним джерелом державної влади і правомочний у формах і межах, визначених Конституцією, приймати участь у формуванні державної влади. На минулих виборах 9 серпня білоруський народ висловив своє волевиявлення і обрав президентом Білорусі Олександра Лукашенка. Демократичність і легітимність виборів Президента підтверджується дотриманням принципів і норм Конституції у виборчому процесі. Громадяни є активними учасниками конституційних правовідносин, носіями конституційних прав і свобод. Однак вони мають керуватися відповідно положеннями Конституції, реалізуючи свої конституційні права і свободи", - додав Миклашевич.

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Голова КС наголосив: "На конституційному рівні і відповідно до виборчого законодавства визначено два органи, які правомочні розглядати питання, пов'язані з оскарженням результатів виборів, визнанням їх недійсними і вирішувати інші суперечки у виборчому процесі. Це Центральна виборча комісія і Верховний суд".

Як повідомляв Укрінформ, 20 серпня генпрокурор Білорусі Олександр Конюк заявив, що створення і діяльність Координаційної ради спрямовані на захоплення державної влади, а також на нанесення шкоди національній безпеці Білорусі. За даним фактом порушено кримінальну справу за статтею 361 Кримінального кодексу.

Раніше до Слідчого комітету на допит у рамках цієї кримінальної справи викликали членів Координаційної ради Максима Знака, Сергія Дилевського і Лілію Власову.

На середу, 26 серпня, у СК на допит була викликана Нобелівський лауреат Світлана Алексієвич.