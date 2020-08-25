Журналіст: Виглядає так, що Лукашенка у санкційному списку не буде

Журналіст: Виглядає так, що Лукашенка у санкційному списку не буде

Укрінформ
Індивідуальні санкції проти осіб в Білорусі, причетних до насильства після недемократичних президентських виборів, мають бути погоджені ЄС наступного тижня. 

 Як передає Укрінформ, про це у Tвіттері написав кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк.

«Санкції ЄС щодо Білорусі мають бути плюс-мінус погоджені й готові наступного тижня. Поки виглядає так, що Лукашенка у списку не буде, але це ще може змінитися», - написав журналіст.

Про запровадження персональних санкцій ЄС для Білорусі заявив 19 серпня президент Європейської ради Шарль Мішель за результатами термінового саміту глав держав та урядів країн-членів ЄС у форматі відеоконференції, скликаної у зв’язку з подіями у країні.

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Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі після президентських виборів, які відбулися 9 серпня, продовжуються протести проти офіційних їх результатів, згідно з якими Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

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Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано більш як 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб. Білоруські правозахисники повідомили про щонайменше п'ятьох загиблих під час протестів.

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