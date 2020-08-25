Під час протестів у Білорусі побили 450 осіб - правозахисники

Правозахисники серйозно занепокоєні і закликають до втручання у зв'язку з жорстким розгоном демонстрацій після президентських виборів 9 серпня у Білорусі.

Правозахисний центр "Весна", Білоруський Гельсінський комітет, Всесвітня організація проти тортур (OMCT) і Міжнародна федерація прав людини (FIDH) звернулися до Спеціального доповідача ООН. Про це повідомляється у телеграм-каналі "Весни", передає Укрінформ.

Правозахисники нагадують, що понад 6 тис. осіб були затримані, вони перебували в ув'язненні до 10 днів, їх місцезнаходження було невідоме. Близько 450 з них були побиті, їх принижували і катували співробітники правоохоронних органів. Ці факти тортур і жорстокого поводження носять системний характер, оскільки співробітників правоохоронних органів готували до таких жорстоких репресій проти людей, йдеться в повідомленні.

Як зазначається, ПЦ "Весна" у партнерстві з OMCT оперативно організували збір інформації про жертв тортур і жорсткого поводження, а з 12 по 20 серпня отримали свідчення понад 450 постраждалих, підтверджені фото і відео. На відео вже опитано більше сотні постраждалих.

Початковий аналіз свідчень показав, що систематичні тортури і жорстоке, нелюдське і принижуюче гідність поводження є злочинами проти людяності.

Незважаючи на численні і систематичні повідомлення про злочини, скоєні міліцією, Слідчий комітет не порушив жодної кримінальної справи і, відповідно, не затримав і не звільнив нікого, хто безпосередньо брав участь в організації і скоєнні злочинів проти учасників мирних зібрань і випадкових перехожих, кажуть правозахисники.

У зв'язку з цим, FIDH, Весна, OMCT і БХК просять терміново втрутитися в ситуацію в Білорусі і просять Спеціального доповідача поширити заяву, що засуджує широкомасштабні і систематичні тортури і нелюдське або принижуюче гідність поводження із затриманими у Білорусі і закликає до негайного припинення цих порушень.

Також правозахисники просять закликати уряд Білорусі негайно і ефективно розслідувати всі факти про тортури або жорстоке поводження і притягнути винних до відповідальності; здійснити візит до Білорусі; закликати Раду з прав людини скликати спеціальну сесію (або термінові дебати на 45-й сесії з питання про ситуацію з правами людини в Білорусі), з метою з'ясування фактів і обставин серйозних порушень прав людини, скоєних до, під час і після президентських виборів у Білорусі.

Читайте також: У Мінську ОМОН затримав двох членів Координаційної ради

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі два тижні тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена переїхати до Вільнюса.