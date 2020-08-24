Співробітників МЗС Білорусі, які виходили на пікет, звільнили - ЗМІ

Начальника історико-архівного відділення МЗС Білорусі В'ячеслава Казаченка, який тиждень тому виходив на пікет, звільнили з зовнішньополітичного відомства.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє TUT.by.

Зазначається, що звільнили дипломата за статтею 42 Трудового кодексу - «у зв'язку з грубим порушенням своїх трудових обов'язків».

Як стало відомо порталу зі своїх джерел, заступник начальника управління Євразійської інтеграції Олена Копаньова, яка виходила на пікет підтримати Казаченка, теж більше не працює в МЗС.

Казаченок 17 серпня проводив одиночний пікет на сходинках будівлі білоруського МЗС. До нього приєдналася і Копаньова. Пікетом з білими порожніми аркушами в руках вони хотіли «висловити свою принципову позицію» щодо ситуації в країні. Казаченок зізнався, що через те, що відбувається, йому страшно за майбутнє.

Раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко звільнив з посади Надзвичайного і Повноважного Посла Республіки Білорусь в Словацькій Республіці Ігоря Лещеню, який першим з дипломатів підтримав протестувальників.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі два тижні тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, що минули 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10, 1%.

Силовики жорстоко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано більше 6,7 тис. людей. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб. Білоруські правозахисники повідомили про щонайменше п'ятьох загиблих під час протестів.

Фото: TUT.by