Лукашенко звільнив посла, який першим підтримав протестувальників

Президент Білорусі Олександр Лукашенко звільнив з посади Надзвичайного і Повноважного Посла Республіки Білорусь в Словацькій Республіці Ігоря Лещеню.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє БЕЛТА.

Лещеня був послом Білорусі в Словаччині з 2016 року.

Він став першим дипломатом, який підтримав протестувальників у Білорусі, записавши відеозвернення.

Через два дні, 18 серпня, Лещеня подав заяву про відставку.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі два тижні тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, шо минули 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10, 1%.

Силовики жорстоко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано більше 6,7 тис. людей. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб. Білоруські правозахисники повідомили про щонайменше п'ятьох загиблих під час протестів.