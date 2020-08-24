Білоруська опозиція вимагає з'ясувати, чому 15-річному синові Лукашенко видали автомат

Білоруська опозиція вимагає з'ясувати, чому 15-річному синові Лукашенко видали автомат

Укрінформ
В Координаційній раді білоруської опозиції закликали правоохоронні органи країни відреагувати на передачу бойової вогнепальної зброї неповнолітньому синові президента Олександра Лукашенка Миколі.

Як передає Укрінформ, про це в понеділок на пресконференції в Мінську повідомила член президії Координаційної ради Марія Колесникова.

«Факт передачі бойової зброї неповнолітньому (синові Лукашенка - ред.) вимагає перевірки і реакції компетентних органів, і ми просимо звернути на це увагу», - сказала вона.

Напередодні білоруські ЗМІ поширили відео, як президент Олександр Лукашенко прилетів на вертольоті до Палацу незалежності в Мінську в супроводі 15-річного сина Миколи, як і батько, озброєного автоматом Калашникова.

У неділю, 23 серпня, в Мінську проходила масова акція Марш нової Білорусі. Кількість учасників демонстрації в центрі міста, за різними даними, оцінюється в 100 - 300 тисяч осіб.

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У Білорусі третій тиждень тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, що минули 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Силовики жорстоко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано більше 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб. Білоруські правозахисники повідомили про щонайменше п'ятьох загиблих під час протестів.

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