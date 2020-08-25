Глави МЗС країн Євросоюзу обговорять нові санкції щодо Білорусі цього тижня – дипломат

Глави МЗС країн Євросоюзу обговорять нові санкції щодо Білорусі цього тижня – дипломат

Укрінформ
Міністри закордонних справ країн-членів Євросоюзу обговорять запровадження нових санкцій стосовно Білорусі цього тижня у Берліні.

Про це поінформувала представник Європейської служби зовнішньої діяльності Хельга Шмід на засіданні комітету Європарламенту у закордонних справах у вівторок у Брюсселі, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Європейська служба зовнішньої діяльності отримала завдання підготувати нові санкції стосовно тих, хто несе відповідальність за насильство, репресії, а також фальсифікацію результатів виборів. Це вже готово, і міністри закордонних справ обговорять питання пізніше цього тижня на неформальному засіданні у Берліні. І рішення (щодо санкцій – ред.) буде ухвалене дуже скоро», - сказала дипломат ЄС.

27-28 серпня у Берліні відбудеться неформальне засідання Ради ЄС у закордонних справах.

Як повідомляв Укрінформ, Європейська рада на рівні глав держав та урядів під час термінового засідання у форматі відеоконференції не визнала результати президентських виборів у Білорусі 9 серпня та вирішила запровадити персональні цільові санкції проти білоруських посадовців, причетних до насильства і фальсифікацій.

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У Білорусі два тижні тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня. За офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Силовики жорстоко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано понад 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб. Білоруські правозахисники повідомили про принаймні п'ятьох загиблих під час протестів.

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