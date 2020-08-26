У Білорусі почалася друга хвиля затримань протестувальників - правозахисник

У Білорусі розпочалася друга хвиля затримання учасників акцій протесту: 25 серпня затримали понад пів сотні осіб.

Як передає Укрінформ, про це повідомив представник білоруського правозахисного центру "Весна" Сергій Сис під час прямого включення, що відбулося 26 серпня на брифінгу “Протести в Білорусі: чим може допомогти білорусам міжнародна спільнота?” у Києві.

"У Білорусі зараз почалася друга хвиля затримання учасників акцій протесту як у Мінську, так і в інших містах Білорусі. Наприклад, за вчорашній день, 25 серпня, по країні була затримана 51 особа, і сьогодні в Мінську проходять адміністративні суди над цими людьми. Так, уже є інформація про перші процеси: більшість людей отримують адміністративні арешти від восьми до п'ятнадцяти діб. Це свідчить про те, що влада ніяк не хоче поступатися протестному настрою і рішуче налаштована на те, щоб його подолати", - зазначив правозахисник.

Водночас він уточнив, що всі зниклі, про яких повідомлялося протягом 9-13 серпня, знайдені.

"На сьогодні правозахисний центр "Весна" може підтвердити чотири випадки смерті протестувальників. Під питанням - п'ята людина. Поки ми не можемо говорити про п'ять загиблих. Також ми щодня перевіряємо інформацію щодо осіб, які вважалися загиблими, а, наприклад, сьогодні стало відомо, що стосовно однієї такої людини було розповсюджено фейк у соціальних мережах невідомими людьми", - додав він.

За словами Сиса, наразі мають місце переслідування та притягнення до відповідальності членів координаційної ради опозиції.

"Практично щодня відбуваються допити в слідчому комітеті. Сьогодні, як відомо, була лауреатка Нобелівської премії Світлана Алексієвич. Так само на завтра викликають ще одного члена (Координаційної ради - ред.) - Марію Колєсникову. Тож практично вся президія побувала на допитах у слідчому комітеті", - сказав Сис.

Як повідомлялося, в Білорусі два тижні тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, які пройшли 9 серпня. За офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Силовики жорстоко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано більш як 6,7 тисячі осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб. Білоруські правозахисники повідомили про щонайменше п'ятьох загиблих під час протестів.

14 серпня Тихановська ініціювала створення Координаційної ради для передачі влади в Білорусі. До її складу увійшли близько 70 осіб.

У понеділок, 24 серпня, були затримані члени президії Координаційної ради Ольга Королькова і Сергій Дилевський.

Фото: Nexta