Із Білорусі може піти низка ІТ-компаній

Технологічні компанії, які мають офіси у Білорусі, розмірковують над тим, щоб вийти з країни.

Про це повідомляє Reuters, передає Укрінформ.

«Всі в ІТ-спільноті, всі білоруси в країні та за її межами були в шоці. Вони були шоковані тим, наскільки грубо сфальсифіковані вибори, та тим, скільки насильства було застосовано згодом», - сказав керівник каліфорнійської компанії PandaDoc, що займається виробництвом програмного забезпечення, у Білорусі Мікіта Мікадо.

За його словами, внутрішнє опитування компанії засвідчило, що 83% працівників PandaDoc в Білорусі хочуть поїхати з країни.

«Якщо цей уряд залишиться, в Білорусі PandaDoc не буде», - додав Мікадо.

Зазначається, що працівники міжнародних ІТ-компаній у Білорусі також брали участь у протестах. Крім того, спеціалісти цієї галузі створили платформи для відстеження людей, які зникли безвісти, та збирали кошти для постраждалих.

Американська ІТ-компанія EPAM Systems, яка заснована білорусом Аркадієм Добкіним і є резидентом Білоруського парку високих технологій, запустила програму перепідготовки, щоб люди почали кар’єру в ІТ, якщо їх звільнять за підтримку опозиції.

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Добкін підписав відкритого листа із закликом звільнити усіх затриманих на протестах та провести нові президентські вибори у Білорусі.

«Стартапи не народжуються в атмосфері страху та насильства. Найближчим часом ми почнемо спостерігати масовий відплив фахівців за кордон», - йдеться у листі.

Генеральний директор Rakuten Viber Джамел Агауа заявляв, що компанія може скоротити інвестиції в Білорусь. Офіс технічної розробки програми і підтримки її користувачів розташований у Мінську та Бресті. Тому через певний час після початку протестів у столиці Білорусі Rakuten Viber закрив свій офіс і перевів працівників на дистанційну роботу.

Агауа заявив, що під час репресій було затримано двох працівників Viber, один з яких потрапив до лікарні.

За словами співзасновника компанії FriendlyData білоруса Михайла Румянцева, який живе у Каліфорнії, найнеочікуванішим було відключення інтернету у країні.

«Це просто неймовірно для американських партнерів, для американських клієнтів, які вважають, що це можна порівняти з ситуацією в Північній Кореї або деяких інших країнах з тоталітарними режимами», - сказав він.

Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК 14 серпня оголосила остаточні результати, згідно з якими чинний глава держави Олександр Лукашенко, який обіймає посаду з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Відразу після виборів у Білорусі почалися виступи громадян, не згодних з офіційними їх результатами. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

З початку протестів було затримано більш як 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про кількох загиблих.