Столтенберг закликав Білорусь не використовувати НАТО як привід для розгону протестів

Столтенберг закликав Білорусь не використовувати НАТО як привід для розгону протестів

Укрінформ
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що будь-яка спроба уряду Білорусі використати Альянс як привід для протидії протестам є "помилковою та невиправданою".

Як передає Укрінформ з посиланням на Reuters, про це він сказав у Берліні перед зустріччю міністрів оборони ЄС.

«У регіоні немає військового нарощування НАТО, тому будь-яка спроба режиму в Білорусі використати НАТО як виправдання чи привід розгону демонстрантів у власній країні абсолютно неправильна і абсолютно невиправдана", - сказав генсек журналістам.

Столтенберг також закликав провести вільні та чесні вибори в країні після тих, що відбулися 9 серпня, які опоненти президента Олександра Лукашенка вважають сфальсифікованими.

Як повідомляв Укрінформ, 16 серпня Олександр Лукашенко, який з 1994 року керує Білоруссю, на мітингу своїх прихильників заявив, що біля західних кордонів республіки триває "нарощування військової потужності" НАТО.

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У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, що пройшли 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10, 1%.

У ході протестів по країні більш як 6 тисяч осіб були затримані, вони перебували в ув'язненні до 10 днів, їх місцезнаходження було невідоме. За даними правозахисників, близько 450 з них були побиті, їх принижували і катували співробітники правоохоронних органів.

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