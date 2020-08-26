Столтенберг закликав Білорусь не використовувати НАТО як привід для розгону протестів

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що будь-яка спроба уряду Білорусі використати Альянс як привід для протидії протестам є "помилковою та невиправданою".

Як передає Укрінформ з посиланням на Reuters, про це він сказав у Берліні перед зустріччю міністрів оборони ЄС.

«У регіоні немає військового нарощування НАТО, тому будь-яка спроба режиму в Білорусі використати НАТО як виправдання чи привід розгону демонстрантів у власній країні абсолютно неправильна і абсолютно невиправдана", - сказав генсек журналістам.

Столтенберг також закликав провести вільні та чесні вибори в країні після тих, що відбулися 9 серпня, які опоненти президента Олександра Лукашенка вважають сфальсифікованими.

Як повідомляв Укрінформ, 16 серпня Олександр Лукашенко, який з 1994 року керує Білоруссю, на мітингу своїх прихильників заявив, що біля західних кордонів республіки триває "нарощування військової потужності" НАТО.

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У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, що пройшли 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10, 1%.

У ході протестів по країні більш як 6 тисяч осіб були затримані, вони перебували в ув'язненні до 10 днів, їх місцезнаходження було невідоме. За даними правозахисників, близько 450 з них були побиті, їх принижували і катували співробітники правоохоронних органів.