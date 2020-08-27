У Мінську на вимогу влади знову обмежували роботу інтернету

Влада Білорусі знову почала вимагати у провайдерів обмежити доступ до інтернету в столиці країни на тлі масових протестів, однак за дві години обмеження були зняті.

Про цю вимогу повідомив мобільний оператор "А1 Білорусь" увечері в середу, 26 серпня, передає Укрінформ.

"За розпорядженням уповноважених державних органів 26 серпня з 20:40 В Мінську буде знижена пропускна здатність мобільного інтернету. Виконання цієї вимоги призведе до погіршення якості передачі даних або тимчасової недоступності послуги", - сказано в повідомленні.

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По распоряжению уполномоченных государственных органов 26 августа с 20:40 в Минске будет снижена пропускная способность мобильного интернета.

Исполнение данного требования ведет к ухудшению качества передачи данных или временной недоступности услуги. — А1 Беларусь (@a1belarus) August 26, 2020

За дві години після цього повідомлення провайдер відписав, що послуга знову надається у повному обсязі.

UPD! По состоянию на 21:50 услуга мобильного интернета предоставляется в полном объеме. При этом в связи с действиями уполномоченных государственных органов также недоступной в период с 20:50 до 21:00 была и фиксированная связь А1. — А1 Беларусь (@a1belarus) August 26, 2020

Нагадаємо: доступ до інтернету в Мінську і ряді інших міст блокували з 9 серпня, оскільки протестуючі координували свої дії за допомогою месенджерів.

Як повідомлялося, в Білорусі третій тиждень тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня. За офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.