Санкції ЄС проти влади Білорусі мають бути серйозними — прем'єр Польщі

Європейські санкції проти білоруської влади, відповідальної за силові дії проти мирних маніфестантів після президентських виборів 9 серпня, мають бути серйозними.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на пресконференції у Варшаві заявив глава польського уряду Матеуш Моравецьий.

“Якщо йдеться про санкції, то ми говоримо про це в європейському форматі й хочемо, щоб Олександр Лукашенко сприйняв їх серйозно. Тому заборона для в’їзду до ЄС для 20-30-ти осіб — це однозначно замало”, - заявив Моравецький.

Він додав, що говоритиме про санкції у телефонній розмові з канцлером ФРН Ангелою Меркель.

Глава польського уряду зазначив, що він перебуває у постійному контакті з країнами Вишеградської групи, а також Литви, яка відіграє “дуже позитивну роль” у питанні щодо Білорусі.

У середу Моравецький провів зустріч на тему Білорусі з представниками фракцій польського парламенту. За результатами зустрічі глава уряду зазначив, що, попри політичні розбіжності, щодо Білорусі вдалося досягнути консенсусу.

За його словами, у найближчі кілька днів Варшава представить свій план дій.

Глава польського уряду також зазначив, що вже кількадесят постраждалих під час протестів білорусів, які не мали віз, отримали допомогу в Польщі. Моравецький дав розпорядження главі МОЗ Польщі організувати прийняття на лікування до лікарень країни постраждалих громадян Білорусі.

Як повідомлялося, в Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, які пройшли 9 серпня. За офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Силовики жорстоко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати та водомети. З початку протестів було затримано більш як 6,7 тисячі осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб. Білоруські правозахисники повідомили про щонайменше п'ятьох загиблих під час протестів.