Білорусь не впускає гумконвой з Польщі

Білоруські прикордонники вже пів доби не впускають до країни гуманітарний вантаж, який зібрало і направило постраждалим в результаті протестів польське профспілкове об’єднання "Солідарність".

Як повідомляє Укрінформ, про це в четвер вранці в ефірі телеканалу Polsat News заявив голова канцелярії прем’єр-міністра Польщі Міхал Дворчик.

"Вже 12 годин на польсько-білоруському кордоні стоїть гуманітарний конвой, який направила "Солідарність". Він не може в’їхати, його затримали білоруси",- заявив Дворчик.

Він додав, що наразі зі сторони Мінська немає офіційного обґрунтування такого рішення.

Дворчик повідомив, що уряд Польщі ініціює програми підтримки білорусів. Зокрема, в середу глава польського уряду Матеуш Моравецький прийняв рішення відновити нормальну роботу польських консульств в Білорусі.

"З п’ятниці вони видаватимуть візи у спрощеному режимі",- наголосив голова канцелярії прем’єра РП.

До цього польські консульства в РБ видавали візи лише в службових чи гуманітарних цілях.

Як поінформували у "Солідарності", профспілкове об’єднання виділило 1 млн злотих (близько 270 тис. дол.) на програму допомоги для білорусів. На ці кошти було закуплено 12 тонн гуманітарного вантажу для протестуючих білорусів, які планувалося доставити до Мінська.

"Як профспілка ми зобов’язані надати таку допомогу, так як колись, 40 років тому, нам допомагали з різних кінців світу, коли ми боролися за свободу і демократію",- заявив представник "Солідарності" Марек Левандовський.

Як інформувалося, прем’єр Польщі Матеуш Моравецький в середу заявив, що санкції проти Олександра Лукашенка та його оточення мають бути відчутнішими, ніж заборона на в’їзд до ЄС для 20-30 білоруських чиновників. Станом на сьогодні вже кількадесят постраждалих під час протестів білорусів, які не мали віз, отримали допомогу в Польщі. Моравецький дав розпорядження главі МОЗ Польщі організувати прийом на лікування до лікарень країни постраждалих громадян Білорусі.

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Як повідомлялося, в Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, які пройшли 9 серпня. За офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Силовики жорстоко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати та водомети. З початку протестів було затримано більш як 6,7 тисячі осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб. Білоруські правозахисники повідомили про щонайменше п'ятьох загиблих під час протестів.

Фото: polsatnews.pl