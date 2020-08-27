У Білорусі затримали лідера опозиційної партії "Грамада" - ЗМІ

У Бресті затримано голову Білоруської соціал-демократичної партії (Грамада) Ігоря Масловського.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє телеграм-канал Белсат.

"У Бресті затримали Ігоря Масловського, голову Білоруської соціал-демократичної партії (Грамада). Його повезли до Ленінського РВВС Бреста", - йдеться у повідомленні.

Як відомо, партія «Білоруська соціал-демократична Грамада», Партія «Грамада» (скорочена назва), БСДГ - білоруська політична партія. Почесним лідером партії є відомий політик, перший глава незалежної Білорусі Станіслав Шушкевич. БСДГ знаходиться в опозиції до уряду президента Олександра Лукашенка.

Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК 14 серпня оголосила остаточні результати, згідно з якими чинний глава держави Олександр Лукашенко, який обіймає посаду з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Одразу після виборів у країні розпочалися протести громадян, не згодних з офіційними їхніми результатами. Силовики жорстко придушували страйки, застосовуючи проти протестувальників гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

З початку протестів було затримано понад 6,7 тис. чоловік. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про декількох загиблих.

Фото: racyja.com