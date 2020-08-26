МВС Білорусі нарахувало понад 16 тисяч осіб на вчорашніх протестах
Про це заявили в МВС республіки, повідомляє Укрінформ.
"Було зафіксовано 48 центрів політичної активності громадян", - заявили в МВС.
За даними міністерства, найактивніше протестували в Брестській і Гродненській областях, а також у столиці і Мінській області. Найбільша кількість мітингувальників була в Мінську, Бресті та Молодечно.
Всього по країні до розгляду в суді справ про адміністративні правопорушення затримано 51 особу, поінформували в МВС.
У відомстві також заявили, що в Мінську й області стали активно надходити скарги на проведення «флешмобів з включенням гучної музики».
Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, які відбулися 9 серпня і на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.
За даними правозахисників, у ході протестів по країні більш як 6 тисяч осіб були затримані, вони перебували в ув'язненні до 10 днів, їх місцезнаходження було невідоме. Близько 450 з них були побиті, їх принижували і катували співробітники правоохоронних органів.
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