Тихановська заявляє, що проти втручання інших країн у події в Білорусі

Кандидат у президенти Білорусі Світлана Тихановська вважає, що інші країни не повинні втручатися у події, які відбуваються в Білорусі.

Як передає Укрінформ, про це вона сказала в інтерв'ю телеканалу Fox News.

«Ми не Росія, ми Білорусь, і наші люди хочуть жити в демократичній країні. І це лише їх справа, це все реально, і я думаю, що жодна країна не повинна впливати на рішення нашого народу», - сказала Тихановська.

За її словами, уряд Лукашенка і він сам повинні зрозуміти, що білоруський народ змінився.

«Усі ці арешти не вплинуть на їх бажання та бажання білоруського народу боротися за свої права, і ми не зупинимось», - зауважила вона.

Тихановська підкреслила, що білоруси продовжуватимуть протестувати, поки не переможуть.

«Він (Лукашенко – ред.) може зробити все, щоб зберегти свою владу, але він повинен розуміти, що він не змінить волі народу. Ми вирішили, ми зрозуміли, що ми йому більше не довіряємо. Ми йому вже не віримо. Ми не пробачимо, не забудемо все насилля, яке він вчинив над нашими людьми. І він повинен розуміти, що ми виходитимемо (на протести – ред.), поки не переможемо», - наголосила Тихановська.

На питання журналіста чи відчуває вона страх, Тихановська відповіла: «Звичайно, мені страшно кожен день, але я почала переступати щодня через свій страх. Я розумію свою місію, і я повинна рухатися все далі і далі».

Також вона розповіла, що заручилася підтримкою заступника держсекретаря США Стівена Бігана, з яким нещодавно зустрічалася у Вільнюсі. За її словами, Біган дав обіцянку, що він сам і американський народ зроблять все можливе для того, щоб допомогти опозиції в ситуації, що склалася.

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Як повідомлялося, в Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня. За офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Силовики жорстоко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світло-шумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано більше ніж 6,7 тисячі осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб. Білоруські правозахисники повідомили про щонайменше п'ятьох загиблих під час протестів.