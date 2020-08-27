Глава страйккому "Гродно Азот" виїхав із Білорусі
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Інтерфакс-захід.
"Я перебуваю у Варшаві. Довелося мені виїхати", - сказав Рововий.
Він розповів, що минулої п'ятниці його намагалися затримати правоохоронні органи, але не зробили це через більшу кількість присутніх із ним соратників. На думку Ровового, люди в штатському могли затримати його і "вибити зізнання про спробу повалення конституційного ладу".
За словами Ровового, в п'ятницю і вихідні він переховувався у Білорусі, а після цього перетнув кордон і попросив у Польщі притулку.
Як повідомлялося, страйком "Гродно Азот" минулого тижня запропонував провести голосування серед працівників цехів з питання поетапного й узгодженого з керівництвом заводу призупинення виробництва. Переважна більшість тоді висловилися "за" призупинення.
Нині "Гродно Азот" працює у штатному режимі.