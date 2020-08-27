Глава страйккому "Гродно Азот" виїхав із Білорусі

Глава страйкового комітету "Гродно Азот" Юрій Рововий виїхав до Польщі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Інтерфакс-захід.

"Я перебуваю у Варшаві. Довелося мені виїхати", - сказав Рововий.

Він розповів, що минулої п'ятниці його намагалися затримати правоохоронні органи, але не зробили це через більшу кількість присутніх із ним соратників. На думку Ровового, люди в штатському могли затримати його і "вибити зізнання про спробу повалення конституційного ладу".

За словами Ровового, в п'ятницю і вихідні він переховувався у Білорусі, а після цього перетнув кордон і попросив у Польщі притулку.

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Як повідомлялося, страйком "Гродно Азот" минулого тижня запропонував провести голосування серед працівників цехів з питання поетапного й узгодженого з керівництвом заводу призупинення виробництва. Переважна більшість тоді висловилися "за" призупинення.

Нині "Гродно Азот" працює у штатному режимі.