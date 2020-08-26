Нобелівська лауреатка Алексієвич прибула на допит у Слідком Білорусі

Лауреат Нобелівської премії з літератури, член Координаційної ради білоруської опозиції Світлана Алексієвич прибула на допит до Слідчого комітету Білорусі як свідок у кримінальній справі.

Трансляцію з місця подій вело Радыё Свабода, повідомляє Укрінформ.

Алексієвич прибула разом з членами Координаційної ради опозиції Максимом Знаком, Павлом Латушком і Марією Колесниковою. Також під будівлею СК зібралися бажаючі її підтримати і журналісти.

«Я відчуваю, що все, що ми робили, - абсолютно законно. Більше того, це дуже необхідно сьогодні... Наша мета була об'єднати суспільство, допомогти подолати політичну кризу... У нас на очах створюється білоруська нація. Кожен з нас пишається своїм народом. Ще недавно у нас цього почуття не було, а сьогодні ми бачимо тисячний рух людей, їх обличчя. Білоруси стали народом, про який дізнався весь світ», - сказала Алексієвич, додавши, що «білоруси гідно і гарно себе поводять» і не псують майно під час протестів.

«Кров не повинна пролитися. Нам треба бути разом, а не здаватися... Ми повинні перемогти духом, силою своїх переконань», - сказала вона.

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Алексієвич наголосила, що Лукашенку треба говорити з народом. На її думку, в цьому може допомогти світова спільнота.

Як повідомлялося, в Білорусі два тижні тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, які пройшли 9 серпня. За офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Силовики жорстоко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано більш як 6,7 тисячі осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб. Білоруські правозахисники повідомили про щонайменше п'ятьох загиблих під час протестів.

14 серпня Тихановська ініціювала створення Координаційної ради для передачі влади в Білорусі. До її складу увійшли близько 70 осіб.

У понеділок, 24 серпня, були затримані члени президії Координаційної ради Ольга Королькова і Сергій Дилевський.