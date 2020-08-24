Нобелівську лауреатку Алексієвич викликали до Слідкому Білорусі

Лауреата Нобелівської премії з літератури, члена Координаційної ради білоруської опозиції Світлану Алексієвич викликали до Слідчого комітету Білорусі.

Як передає Укрінформ, про це "Нашей Ніве" повідомили в пресслужбі Ради.

Зазначається, що Алексієвич має прибути в слідком в середу, 26 серпня, о 14:00 як свідок за кримінальною справою, порушеною за фактом створення Координаційної ради.

Раніше в понеділок були затримані члени президії Координаційної ради Ольга Королькова і Сергій Дилевський.

Як повідомлялося, в Білорусі два тижні тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, що пройшли 9 серпня. За офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Силовики жорстоко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано більше 6,7 тисячі осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 людей. Білоруські правозахисники повідомили про принаймні п'ятьох загиблих під час протестів.

14 серпня Тихановська ініціювала створення Координаційної ради для передачі влади в Білорусі. До його складу увійшли близько 70 осіб.

Фото: НН