У Білорусі з Купалівського театру звільнилися майже 60 осіб

У Білорусі дирекція Купалівського театру задовольнила заяви 58 акторів і співробітників про звільнення після того, як вони підтримали протести в країні.

Як передає Укрінформ, про це TUT.BY повідомили в пресслужбі театру.

Із звільнених 36 осіб - актори, а решта - співробітники театру. Ще кілька артистів планують подати свої заяви найближчим часом.

До сьогоднішнього дня трупа театру налічувала 57 осіб. Таким чином, їх залишилося 21. З них є ті, хто вже багато років не виходять на сцену.

Зазначається, що 13 серпня колектив Купалівського театру вимагав припинити насильство щодо мирних громадян і виступив за перерахунок голосів за участі незалежних спостерігачів. 16 серпня директор театру Павло Латушко та інші актори Купалівського підписали відкрите звернення до білорусів, і зокрема до армії. Автори звернення закликали до негайної відставки і порушення кримінальних справ проти тих, хто віддавав злочинні накази.

17-го серпня Латушка звільнено, а наступного дня актори заявили міністру культури Юрію Бондарю, який приїхав до театру, що звільняються. Вже 21 серпня Купалівський театр пішов на простій.

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Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, які відбулися 9 серпня і на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1 %.

Під час протестів по країні більш як 6 тисяч осіб були затримані, вони перебували в ув'язненні до 10 днів, їх місцезнаходження було невідоме. За даними правозахисників, близько 450 з них були побиті, їх принижували і катували співробітники правоохоронних органів.

Фото: TUT.BY