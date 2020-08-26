До будинку одного з лідерів білоруської опозиції Цепкала прийшли з обшуками

У будинку одного з лідерів білоруської опозиції Валерія Цепкала в Мінську триває обшук.

Цю інформацію Onliner підтвердив керівник пресслужби Цепкала Олексій Урбан, повідомляє Укрінформ.

«Інформація підтверджується. Зараз у цьому будинку живе родичка сім'ї. Вона налякана і навіть не подивилася в документи, які їй пред'явили. Хто проводить, незрозуміло. Оскільки обидва вони (Валерій і Вероніка - ред.) перебувають за кордоном, дізнатися подробиці і причини складно», - розповів Урбан.

Пізніше цю інформацію підтвердила і сама Вероніка Цепкало.

Не зареєстрований кандидатом в президенти Білорусі Цепкало донедавна перебував в Україні. 16 серпня до нього приєдналися дружина і діти, яких кілька годин протримали на російсько-українському кордоні.

Потім Цепкало з родиною виїхав з України до Польщі.

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Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК 14 серпня оголосила остаточні результати, згідно з якими чинний глава держави Олександр Лукашенко, який обіймає посаду з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Відразу після виборів у Білорусі почалися виступи громадян, не згодних з офіційними їх результатами. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

З початку протестів було затримано більш як 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про кількох загиблих.

Фото: Onliner