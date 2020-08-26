Нобелівська лауреатка Алексієвич відмовилася свідчити проти себе у Слідкомі Білорусі

Допит Нобелівського лауреата Світлани Алексієвич у Слідчому комітеті Білорусі тривав загалом близько 40 хвилин.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє TUT.by.

Алексієвич відмовилася свідчити проти себе, і на цьому допит фактично закінчився.

«Я скористалася своїми правами - я не зобов'язана свідчити проти себе, і я не вважаю, що наші дії в Координаційній раді були незаконними і що я в чомусь винна. Я так і сказала, що ніяких підстав судити нас, судити мене немає. Про все, що ми робимо, можна дізнатися на сайті. Я сказала, що більше мені нічого сказати, сказала, що відмовляюся відповідати на запитання», - сказала Алексієвич.

Письменниця також зазначила, що вона «поки що» залишається в статусі свідка.

«І поки що Нобелівський лауреат, доки не відібрали статус», - пожартувала подруга, яка супроводжувала Алексієвич.

Алексієвич також сказала, що слідчі були дуже лояльні, але вона не знає, чи будуть її викликати ще раз. Підписку про нерозголошення матеріалів справи у неї не взяли.

Раніше лауреат Нобелівської премії з літератури, член Координаційної ради білоруської опозиції Світлана Алексієвич прибула на допит до Слідчого комітету Білорусі як свідок у кримінальній справі.

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Як повідомлялося, в Білорусі два тижні тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, які пройшли 9 серпня. За офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Силовики жорстоко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано більш як 6,7 тисячі осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб. Білоруські правозахисники повідомили про як мінімум п'ятьох загиблих під час протестів.

14 серпня Тихановська ініціювала створення Координаційної ради для передачі влади в Білорусі. До її складу увійшли близько 70 осіб.

У понеділок, 24 серпня, були затримані члени президії Координаційної ради Ольга Королькова і Сергій Дилевський.