В Україні - 2438 нових випадків коронавірусу

В Україні за останню добу зареєстровано 2 438 випадків зараження коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 114 497-ми.

Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО, повідомляє Укрінформ.

Згідно з цими даними, за добу померло 48 інфікованих, загалом від початку епідемії недуга забрала життя 2 451 українця.

Одужало вже 55 083 людини, з них 866 за останню добу.

Найбільше хворих виявлено у Києві (251), Харківській області (242), Тернопільській (233), Львівській (215), Одеській (214), Івано-Франківській (176), Чернівецькій (155), Рівненській (103).

Як повідомлялося, за даними сайту Worldometer, у світі виявлено 24 628 074 випадки захворювання на COVID-19, зокрема 835 627 летальних, 17 094 173 особи одужали.