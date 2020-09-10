У Чорткові на Тернопільщині закрили дитячі садочки

До Чортківської міської ради надійшов лист від районного відділу поліції із вимогою закрити садочки.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Чортківську міську раду.

"У понеділок, 7 вересня, міська комісія з питань ТЕБ та НС дозволила роботу дошкільних навчальних закладів на території Чортківської об’єднаної громади (до десяти дітей у групі). Втім 8 вересня, до Чортківської міської ради надійшов лист від районного відділу поліції із вимогою закрити садочки. На додаток, правоохоронці попередили всіх керівників дитячих садочків Чортківської громади про адміністративну відповідальність у випадку невиконання їхньої вимоги", - йдеться у повідомленні.

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Начальник Чортківського районного відділу поліції Анатолій Мельник зазначив, що якби садочки продовжили роботу у період дії "червоної зони" карантину і хтось з дітей захворів би на коронавірус, керівника ДНЗ чекала б кримінальна відповідальність.

"Тому 9 вересня відбулося ще одне позачергове засідання комісії з питань ТЕБ та НС при Чортківській міській раді, де прийняли рішення знову закрити дитячі садочки на час дії "червоної зони"" на території громади, тобто поки що – до 21 вересня", - повідомили у міськраді.

Нагадаємо: станом на ранок 9 вересня на Тернопільщині зафіксовано 244 нових випадки коронавірусу за добу. Загалом з початку пандемії інфікувалися на вірус 7824 жителі області.

Фото Андрія Скакодуба