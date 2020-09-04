На Тернопільщині не лишилося жодного району у "зеленій" зоні

Про це із посиланням на пресслужбу облдержадміністрації повідомляє Укрінформ.

«Червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 буде встановлено в містах Тернопіль, Бережани, Чортків та у Бережанському, Бучацькому, Гусятинському, Монастирському, Теребовлянському, Тернопільському та Чортківському районах. Решта районів – у «помаранчевій» зоні. Як бачимо, у «зеленій» зоні немає жодного району. Ситуація в області залишається складною. Тому ми вкотре звертаємося до мешканців області з проханням дотримуватися вимог адаптивного карантину», - наголосив в.о.голови обласної державної адміністрації Ігор Гайдук.

Як повідомлялось, усупереч вимогам «червоної» зони, Тернопіль працюватиме у звичному режимі.

Принаймні, таке рішення прийнято сьогодні під час засідання міського штабу протидії коронавірусу.

При цьому, громадський транспорт обласного центру переходить на спецрейси, на яких перевозитимуть жителів міста, залучених до роботи на інфраструктурних об’єктах, у житлово-комунальній сфері.

Не закриватимуть у Тернополі і школи та садочки, які працюватимуть у штатному режимі.

За даними обласного лабораторного центру, станом на 4 вересня на Тернопільщині з початку епідемії зафіксовано 6830 випадків захворювань на коронавірус, 80 – летальних, 3283 людини одужали.

Як повідомляло агентство, в Україні за останню добу зареєстровано 2 723 випадки зараження коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 130 951. За добу померла 51 інфікована людина, загалом від початку епідемії зафіксовано 2 761 летальний випадок.