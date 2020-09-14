Педагогам у "помаранчевих" зонах рекомендують носити захисні щитки на уроках

У школах, які потрапити до помаранчевих зон епідемічної небезпеки, навчання продовжується у звичному режимі, а педагогам рекомендовано носити багаторазові захисні щитки під час уроків.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці Міністерства освіти і науки у Фейсбуці.

«Сьогодні в Україні побільшало помаранчевих зон. У школах, які потрапили до них, освітній процес продовжується у звичному режимі», - ідеться в повідомленні.

У МОН нагадують про важливість дотримання основних правил безпечного навчання в умовах карантину.

Зокрема, тримати руки в чистоті - регулярно мити їх з милом або обробляти антисептиком. Також - дотримуватися дистанції, коли це можливо, користуватися розміткою для безпечного пересування по закладу, використовувати маски/респіратори, коли це необхідно.

У МОН звертають увагу, що учні 5-11 класів можуть бути без маски на уроках, а в приміщеннях школи повинні носити її. Водночас учням 1-4 класів дозволено пересуватися приміщеннями закладу освіти без маски.

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«Педагогам шкіл, які потрапили до помаранчевої зони, рекомендовано носити багаторазові захисні щитки під час уроків. Використовувати і дезінфікувати щитки слід згідно з інструкцією виробника», - інформують у МОН.

Як повідомляв Укрінформ, з понеділка, 14 вересня, в Україні вступило в дію нове карантинне зонування. До помаранчевої зони, серед інших адміністративно-територіальних одиниць віднесено місто Київ.

Згідно з встановленими обмеженнями, в помаранчевій зоні забороняється: діяльність закладів розміщення, крім готелів; діяльність розважальних закладів, ресторанів у нічний час; діяльність з надання послуг громадського харчування за умови наповненості понад 50% посадкових місць; діяльність спортивних залів, фітнес-центрів, крім залів, що приймають відвідувачів не більше 1 на 10 кв. м; відвідування закладів освіти групами кількістю більше ніж 20 осіб, крім закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної та спеціалізованої мистецької освіти.

Фото: uain.press