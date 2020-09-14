Уряд пропонує Раді дозволити закупівлю масок для шкіл за кошти місцевих бюджетів

Уряд запропонував парламенту проголосувати законопроєкт № 3991, який дає змогу використовувати кошти місцевих бюджетів на закупівлю засобів індивідуального захисту.

Як передає Укрінформ з посилання на пресслужбу глави держави, про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час традиційної селекторної наради під головуванням Президента.

Зазначається, що перед цим Президент поцікавився впливом початку навчального процесу на поширення коронавірусної інфекції. Прем’єр-міністр поінформував, що 501 клас перебуває на самоізоляції, а 37 закладів середньої освіти – на дистанційному навчанні. За минулу добу захворіло 40 учнів і 32 вчителі, а з початку нового навчального року лабораторно підтверджено 273 випадки коронавірусної хвороби серед учнів і 296 – серед учителів.

"Ми вже говорили з вами про те, що в деяких школах бракує масок. Ви сказали, що гроші у регіонах є, але для їхнього використання Кабінет Міністрів має запропонувати законодавчі зміни. Знаю, що на місцях є понад три мільярди гривень, які можна витратити. Чи ви зробили все необхідне, щоб забезпечити наші школи засобами індивідуального захисту?", - звернувся глава держави до очільника уряду.

У відповідь Прем’єр-міністр відзвітував, що уряд уже запропонував парламенту проголосувати законопроєкт № 3991, який вносить зміни до бюджету, і, серед іншого, дає змогу використовувати кошти місцевих бюджетів на закупівлю засобів індивідуального захисту, поінформували в ОП.

Фото: пресслужба Президента