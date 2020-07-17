МОЗ пропонує подовжити карантин ще на місяць

Міністерство охорони здоров'я пропонує подовжити карантин ще на місяць після 31 липня.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

“У нас 31 липня закінчується карантин. Через ту епідемічну ситуацію, яка зараз є, ми не можемо відмовитися від обмежувальних заходів. Тому ми будемо продовжувати. Ми готуємо проєкт постанови. Поки, відповідно до робочої версії, ми продовжуємо карантин ще на місяць. Але будемо вносити певні зміни у самі правила, умови адаптивного карантину”, - сказав Степанов.

Він додав, що уряд намагатиметься знайти баланс між умовами карантину і забезпеченням нормальної життєдіяльності країни, виходячи з розвитку епідемічної ситуації.

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“Поки ми плануємо не стільки зміну критеріїв, скільки хочемо зробити більш прогнозованим, щоб було чітко видно, при досягненні яких критеріїв ми будемо переходити у різні зони. Наприклад, у жовту, червону або зелену. Щоб це було прогнозовано для українців, щоб ми розуміли заздалегідь, де ми знаходимося, куди ми рухаємося в залежності від регіону”, - сказав Степанов.

Міністр додав, що на побутовому рівні важливо дотримуватися елементарних правил — носити маску в закритих приміщеннях, користуватися антисептиками, дотримуватися соціальної дистанції

Також він нагадав, що в групі ризику захворіти на COVID-19 люди з серцево-судинними захворюваннями, з цукровим діабетом, з онкологією, з хронічними захворюваннями легень, печінки, нирок, а також літні люди. Дотримання простих правил безпеки знижує ймовірність захворіти і заразити інших, в тому числі, людей з групи ризику.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 17 липня в Україні кількість випадків COVID-19 становить 57 264, за минулу добу виявлено 809 інфікованих. Одужали 29 769 пацієнтів, продовжують хворіти 26 039 осіб, померли - 1 456.