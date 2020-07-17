З 1 вересня школи можуть перевести на змішане навчання

Перехід на дистанційне навчання був виправданим, з 1 вересня розглядається варіант змішаного навчання.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

“Щодо навчального року з 1 вересня – зараз ми активно працюємо з Міністерством освіти, і розуміємо, що ми повинні перейти на максимально наближений до нормального способу життя формат. Ми не виключаємо, що це може бути змішаний варіант – коли буде звичайне навчання спільно з дистанційними формами. Природно, в умовах адаптивного карантину воно буде відрізнятися. При цьому ми не виключаємо, що при якихось показниках це буде звичайний режим навчання з дотриманням протиепідемічних правил або, можливо, з двозмінним відвідуванням школи. Коли показники захворюваності будуть вище встановленої норми – можливо, буде перехід на дистанційне навчання”, - сказав Степанов.

Він додав, що перехід на дистанційне навчання наприкінці навчального року був виправданим з точки зору необхідності призупинення поширення коронавірусної інфекції.

За словами Степанова, наразі розглядаються різні варіанти організації навчання, в тому числі і світові приклади, з адаптацією їх під українські реалії.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 17 липня в Україні лабораторно підтверджені 57 264 випадки COVID-19, за добу — 809 нових.