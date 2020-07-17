На Прикарпатті 70% закладів харчування порушують карантин

На Прикарпатті 70% закладів харчування порушують карантинні обмеження.

Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області.

«12 липня спеціалістами Головного управління Держпродспоживслужби Прикарпаття за участю представників поліції та ЗМІ було проведено моніторингові відвідування закладів громадського харчування щодо дотримання ними карантинних обмежень. Всього перевірено 172 заклади, масові заходи проводились в 44 закладах, 70% яких порушували протиепідемічні вимоги», - повідомляє обласне управління Держпродспоживслужби.

За його інформацією, комісія перевірила проведення 17 весіль, з них 4 організували без порушень.

Наразі фахівці Держпродспоживслужби застерігають, що при повторному порушенні санітарно-епідемічних вимог у закладах харчування будуть подавати пропозиції місцевим комісіям з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій щодо призупинення їх роботи.

Наступні моніторингові перевірки у закладах харчування Прикарпаття планують провести 18-19 липня.

Станом на 17 липня в Україні лабораторно підтверджені 57 264 випадки COVID-19, за добу — 809 нових.