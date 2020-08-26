У двох працівників Житомирської ОДА виявили коронавірус

У Житомирській ОДА COVID-19 виявили у двох працівників з різних управлінь. 13 осіб, які контактували з ними, перебувають на самоізоляції.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу повідомив начальник управління охорони здоров’я Житомирської ОДА Микола Суслик.

«Двоє осіб, по одній із двох управлінь обласної державної адміністрації, інфікувалися. Вони перебувають на амбулаторному лікуванні. Контактними із двох управлінь є 13 людей. Вони на самоізоляції, а решта персоналу працює», - розповів Суслик.

За його словами, вже за тиждень ті, хто перебуває на самоізоляції, пройдуть ІФА-діагностику і при потребі їм проведуть ПЛР-тестування на COVID-19.

Начальник управління охорони здоров’я наголосив, що виявлені випадки інфікування не вплинули на роботу Житомирської ОДА.

Від початку епідемії на Житомирщині виявили 2923 випадки COVID-19, 1753 особи одужали, 60 померли.

Як повідомлялося, в Україні станом на 25 серпня лабораторно підтверджено 108 415 випадки COVID-19, з них за останню добу – 1658. Загалом унаслідок коронавірусної інфекції померли 2318 осіб, одужали – 52 870.