На Житомирщині за добу - найбільше випадків COVID-19 від початку пандемії

На Житомирщині за минулу добу, 20 серпня, підтвердили 98 нових випадків COVID-19, що є найбільшим показником від початку пандемії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Житомирська ОДА.

«За даними Житомирського обласного лабораторного центру станом на 09:00 21.08.2020 (за минулу добу – 20 серпня) зареєстровано 98 нових лабораторно підтверджених випадків. Це новий антирекорд у Житомирській області з часу пандемії», - йдеться у повідомленні.

Досі найбільше хворих – 67 в області виявили за 13 серпня.

Загалом в області підтверджено 2695 випадків COVID-19, 1716 людей одужали, 55 померли.

В Україні станом на 21 серпня лабораторно підтверджено 100 643 випадки COVID-19, з них за добу – 2106. Загалом в Україні зареєстровано 2 207 смертей від COVID-19. Одужали – 51 078 осіб. Зараз хворіють – 47 358.