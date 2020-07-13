У Вінниці одужали 80% хворих на COVID-19, але карантин не послаблюють

У Вінниці станом на понеділок одужали 943 хворих на COVID-19, або 80% загальної кількості інфікованих.

Про це повідомляє департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради.

"Вінницький регіон та Вінниця продовжує демонструвати найвищі показники по динаміці одужання і найнижчий показник по летальності. Одужало 943 людини, продовжують хворіти 218 пацієнтів", - йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням, станом на ранок понеділка показник одужання від коронавірус у Вінниці становить 79,9%, в області – 73,4%. Показник летальності в регіоні та обласному центрі зафіксовано на рівні 1,8%, тим часом в середньому по Україні він становить 2,6%.

Станом на 12 липня у Вінниці лабораторно підтверджено 1 182 випадки інфікування COVID-19. Зафіксовано 21 летальний випадок внаслідок COVID-19.

Наразі карантинні заходи у Вінниці не послаблюють.

"За минулий тиждень ми маємо 62 випадки захворюваності, а має бути не більше 30. По області зафіксовано 146 нових випадків, має бути не більше 123. Ми маємо червоний показник, тому у нашій області не послаблюється карантин", - зазначив директор департаменту охорони здоров’я міської ради Олександр Шиш.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 13 липня у Вінницькій області загальна кількість лабораторно підтверджених випадків COVID-19 становить 2122, упродовж останньої доби коронавірус лабораторно підтверджено у 25 пацієнтів. Зафіксовано 38 летальних випадків, з них один за останню добу. Продовжують хворіти 531 осіб, подолали коронавірус 1553 осіб, або 73% хворих.

В Україні станом на 13 липня кількість випадків COVID-19 становить 54 113, за минулу добу виявлено 612 інфікованих. Одужали 26 503 пацієнти, продовжують хворіти 26232 осіб, померли - 1398.