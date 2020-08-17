У Харкові посилили карантин
Як передає Укрінформ, таке рішення ухвалене на засіданні Міської комісії із забезпечення протиепідемічних заходів, повідомляє пресслужба Харківської міськради.
"З 31 липня до 13 серпня в місті виявлено 1 561 випадок захворювання на коронавірус, що становить 82,9% від випадків, зареєстрованих у Харківській області. Показник на 100 тис. населення фактично склав 109,43. На зростання захворюваності вплинуло недотримання городянами вимог адаптивного карантину", - йдеться у повідомленні.
Згідно з постановою Кабміну, в населених пунктах "жовтої" зони забороняється відвідування установ соціального захисту, де перебувають громадяни похилого віку, робота хостелів, робота розважальних закладів та закладів громадського харчування після 24:00 і до 7:00, проведення масових заходів у ресторанах і кафе за участі понад 20 осіб, робота спортивних залів, фітнес-центрів, крім тих, які приймають відвідувачів не більше однієї людини на 10 кв. м тощо.
Крім того, представники міськради в ході спільних рейдів із Нацполіцією, ДСНС та Держпродспоживслужбою посилять контроль за виконанням дотримання у Харкові маскового режиму і безпечної дистанції між людьми, заходів з дезінфекції громадського транспорту і місць масового перебування (супермаркети, крамниці, підприємства громадського харчування).
Обмеження діятимуть до перегляду епідемічної ситуації в Харкові.
Як повідомляв Укрінформ з посиланням на Харківський обласний лабораторний центр, станом на 17 серпня у Харкові - 73 нових випадки захворювання на коронавірус. З початку епідемії зареєстровано 4 830 випадків захворювання на коронавірус.