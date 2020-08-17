У Харкові посилили карантин

У Харкові у зв'язку з віднесенням міста до "жовтої" зони посилили карантинні обмеження.

Як передає Укрінформ, таке рішення ухвалене на засіданні Міської комісії із забезпечення протиепідемічних заходів, повідомляє пресслужба Харківської міськради.

"З 31 липня до 13 серпня в місті виявлено 1 561 випадок захворювання на коронавірус, що становить 82,9% від випадків, зареєстрованих у Харківській області. Показник на 100 тис. населення фактично склав 109,43. На зростання захворюваності вплинуло недотримання городянами вимог адаптивного карантину", - йдеться у повідомленні.

Згідно з постановою Кабміну, в населених пунктах "жовтої" зони забороняється відвідування установ соціального захисту, де перебувають громадяни похилого віку, робота хостелів, робота розважальних закладів та закладів громадського харчування після 24:00 і до 7:00, проведення масових заходів у ресторанах і кафе за участі понад 20 осіб, робота спортивних залів, фітнес-центрів, крім тих, які приймають відвідувачів не більше однієї людини на 10 кв. м тощо.

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Крім того, представники міськради в ході спільних рейдів із Нацполіцією, ДСНС та Держпродспоживслужбою посилять контроль за виконанням дотримання у Харкові маскового режиму і безпечної дистанції між людьми, заходів з дезінфекції громадського транспорту і місць масового перебування (супермаркети, крамниці, підприємства громадського харчування).

Обмеження діятимуть до перегляду епідемічної ситуації в Харкові.

Як повідомляв Укрінформ з посиланням на Харківський обласний лабораторний центр, станом на 17 серпня у Харкові - 73 нових випадки захворювання на коронавірус. З початку епідемії зареєстровано 4 830 випадків захворювання на коронавірус.