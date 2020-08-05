В Україні за добу - 1271 випадок коронавірусу

В Україні за добу - 1271 випадок коронавірусу

Інфографіка
Укрінформ
В Україні станом на 5 серпня липня лабораторно підтверджено 75 490 випадків COVID-19, з них за добу – 1271.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на спеціальному ресурсі РНБО з моніторингу поширення епідемії коронавірусу. 

Протягом доби зафіксовано 24 нових летальних випадків. Одужали 914 пацієнтів.

Загалом в Україні зареєстровано 1788 смертей від COVID-19. Одужали – 41 527. Зараз хворіють – 32 175.

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Як повідомлялося, напередодні в Україні за добу зареєстрували 1067 випадків коронавірусу.

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