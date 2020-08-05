В очікуванні вакцини від COVID-19 не варто забувати про планові щеплення — Ляшко

В Україні на тлі пандемії COVID-19 знижується рівень охоплення щепленнями від вакцинокерованих інфекцій.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу сказав заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

“Питання очікування вакцини від COVID-19 — це перспектива, на яку ми всі сподіваємося, як один з елементів стримування пандемії, але ми не повинні забувати та про інші вакцинокеровані інфекції. На жаль, в Україні впродовж січня-червня зареєстровано 1017 випадків кашлюку, 245 випадків кору, 125 випадків епідемічного паротиту і 28 випадків краснухи. Це все інфекції, яким можна запобігати шляхом планових щеплень”, - сказав Ляшко.

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За даними МОЗ, які оприлюднив Ляшко, на 47% у порівнянні з 2019 роком знизився рівень охоплення плановими щепленнями від кору, паротиту, краснухи, дифтерії, правця, поліомієліту в Дніпропетровській області. Погана, за його словами, ситуація з плановим щепленням у Київській, Житомирській, Хмельницькій, Харківській областях. У Львівській області, окрім зниження рівня вакцинації від кору, паротиту, краснухи, на 23% у порівнянні з 2019 роком впав рівень вакцинації від кашлюку, дифтерії та правця, на 15% - від поліомієліту.

“Все це може призвести до того, що у нас поруч з коронавірусною хворобою будуть реєструватися спалахи вакцинокерованих інфекцій, які можна і потрібно профілактувати”, - сказав Ляшко.

Він зазначив, що постановою державного головного санітарного лікаря затверджено рекомендації щодо проведення планових щеплень в умовах пандемії COVID-19, які ґрунтуються на рекомендаціях ВООЗ та Національної технічної групи експертів.

Так, для того, щоб безпечно провести планову вакцинацію, треба дистанційно домовитися про час відвідання медзакладу для проведення щеплення, лікар має призначити час, коли буде найменше скупчення людей у медзакладі, в лікарні мають бути визначені окремі маршрути пересування пацієнтів з симптомами хвороби та людей, які приходять на щеплення. Рекомендується поєднувати патронажні, медичні огляди з проведення планової вакцинації. За можливості, провести за один день всі можливі щеплення, які передбачені для кожної вікової групи.

Ляшко нагадав, що перед початком нового навчального року батьки мають переглянути вакцинальний статус дітей, особливо тих, які йдуть у перший раз до школи. Зокрема, для вікової групи 6 років мають бути наявні 4 щеплення проти дифтерії, кашлюку, правця, поліомієліту, одне щеплення від кору, краснухи, паротиту, три щеплення проти гепатиту В та Hib-інфекції та одне щеплення проти туберкульозу.

Ляшко нагадав, що в 6 років перед навчальним роком або під час навчального року залежно від дати народження додатково проводиться щеплення проти кору, краснухи та епідемічного паротиту, а також від дифтерії, правця і поліомієліту.