В Україні планують розширити Національний календар щеплень

Міністерство охорони здоров’я планує додати в Національний календар щеплень вакцинацію від пневмококової інфекції.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу сказав заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

“У червні Національна технічна група з імунопрофілактики рекомендувала МОЗ включити до Національного календаря щеплень вакцину проти пневмококової інфекції. 31 липня 2020 року оперативний штаб МОЗ з протидії вакцинокерованим інфекціям, розглянув зазначену пропозицію, а також звернення Глобального вакцинного альянсу до України про те, що вона може отримати вакцину проти пневмококової інфекції за спеціальною ціною. І також рекомендував підтримати позицію Національної технічної групи експертів і включити в Національний календар щеплень з 2022 року вакцину проти пневмококової інфекції”, - сказав Ляшко.

Він додав, що будуть продивитися три щеплення : перші два — у перший рік життя, третя — в другий рік життя.

За словами Ляшка, МОЗ буде проводити перемовини з Міністерством фінансів для того, щоб включити в держбюджет 2020 року кошти для закупівлі вакцини, яка буде включена до Національного календаря щеплень. Початок вакцинації планується з січня 2022 року.