Спалах COVID-19 у Запоріжжі: у гуртожитку університету - вже понад 40 хворих

В Запорізькому державному медичному університеті кількість хворих на COVID-19 іноземних студентів зросла із 29 до 42.

Про це повідомили в Запорізькому обласному лабораторному центрі МОЗ, передає кореспондент Укрінформу.

“В Запорізькому державному медичному університеті зареєстрована групова захворюваність на COVID-19. За оперативними даними станом на 17 серпня, серед студентів іноземного факультету ЗДМУ виявлено 42 особи хворих на COVID-19. Із них 40 осіб мешкають у гуртожитку ЗДМУ № 4, дві особи - мешканці гуртожитку ЗДМУ №1», - йдеться у повідомленні.

Усі хворі госпіталізовані до закладів охорони здоров’я Запоріжжя у легкому та середньому станах.

З метою профілактики виникнення нових випадків COVID-19, подальшого поширення захворювання та недопущення епідеміологічних ускладнень серед студентів та працівників в університеті в гуртожитках № 4 і № 1 запроваджено комплекс обмежувальних протиепідемічних заходів терміном на 14 днів; визначено коло контактних осіб, які спілкувалися з хворими за місцем проживання протягом останніх 14 днів до виявлення захворювання. Контактні знаходяться на самоізоляції в гуртожитку № 4 та ізоляторі гуртожитку № 1, де їх щоденно оглядає лікар-терапевт. Продовжується тестування контактних осіб методом ПЛР.

Як повідомляв Укрінформ, в гуртожитку Запорізького державного медичного університету минулого тижня зафіксували спалах коронавірусу серед іноземних студентів. Станом на 15 серпня було виявлено 29 хворих, з яких 25 мали легкий перебіг захворювання і були госпіталізовані до міської лікарні № 7, ще 4 - із середнім ступенем важкості госпіталізовані до обласної інфекційної лікарні.

Загалом у Запорізькій області станом на ранок 17 серпня виявлено 1117 хворих на коронавірус. За останню добу зареєстровано 32 нових випадки захворювання.