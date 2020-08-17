У Франківську розгорнули додаткові ліжка у лікарнях, де борються з COVID-19

Як передає Укрінформ, про це повідомив міський голова Франківська Руслан Марцінків у відеокоментарі у Фейсбук.

За його словами, зараз у цих двох закладах перебувають 369 пацієнтів з COVID-19: в ЦМКЛ - 243 особи (у реанімації 10 осіб, четверо на кисневих апаратах СІПАП, один на ШВЛ), у лікарні №1 - 126 (у реанімації 7, на СІПАП - двоє, на ШВЛ - жодної).

Загалом у місті зафіксовано 2199 випадків захворювання на COVID-19. За суботу і неділю додалося 63 інфікованих, з них двоє дітей. Дві людини за вихідні померли.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 17 серпня лабораторно підтвердили 92 820 випадків COVID-19, із них за добу – 1464. Протягом доби зафіксовано 21 новий летальний випадок. Загалом в Україні зареєстровано 2089 смертей від COVID-19. Одужали - 48 164 пацієнти. Хворіють – 42 567.

Найбільшу кількість випадків коронавірусу за добу виявили у Рівненській області - 178, Чернівецькій - 165, Івано-Франківській - 164.