Місто на Львівщині, віднесене до "червоної" зони, відмовилося посилювати карантин

Міська рада Самбора, районного центра на Львівщині, відмовилася виконувати рішення Державної комісії ТЕБ і НС від 13 серпня, яким у цьому місті встановлено найвищий рівень епідемічної небезпеки.

Відповідне рішення було ухвалено 17 серпня на сесії міськради, повідомляє Укрінформ.

За це проголосували 27 депутатів - одностайно. Вони ухвалили звернення до Президента, глави МОЗ та керівника Львівської ОДА, де зазначили, що рішення Державної комісії ТЕБ і НС суперечить Конституції, тож транспорт, заклади громадського харчування та сфери торгівлі працюватимуть у звичному режимі.

Депутати також звернулися до поліції із закликом не штрафувати підприємців, які підтримали їх пікетом. Як інформує видання "Твоя Самбірщина", під час сесії біля Ратуші зібралося кількасот місцевих мешканців, які вимагали не перешкоджати їхній праці.

Як зазначається, Самбірська міськрада закликала поліцію утриматись від притягнення до відповідальності підприємців, які продовжуватимуть працювати, порушуючи рішення державної комісії ТЕБ і НС.

Окрім того, депутати прийняли звернення до Президента, міністра охорони здоров’я та голови Львівської ОДА щодо скасування червоного рівня епідеміологічної небезпеки у Самборі, оскільки вважають, що воно не відповідає реальному стану справ.

Рішення Самбірської міськради має затвердити на своєму засіданні міська комісія ТЕБ і НС.

Як повідомлялося, в Україні із 17 серпня змінився розподіл на карантинні зони. Зокрема, до червоної зони віднесено: Городенківський та Косівський райони Івано-Франківської області; місто Самбір Львівської області; місто Біляївка Одеської області; міста Дубно, Костопільський та Рівненський район Рівненської області; Кіцманський район Чернівецької області.

Від початку епідемії COVID-19 на Львівщині підтверджено у 12 тис. 79 осіб. Померли 334 пацієнти, одужали - 3261.

У Самбірському районі зафіксували 258 випадків інфікування коронавірусом, з них 20 - 13 серпня, що найбільше з-поміж усіх районів області. Відповідно згаданого рішення держкомісії, у Самборі заборонено працювати закладам культури, харчування, ТРЦ та іншим розважальним закладам, фітнес-центрам і басейнам, дитячим таборам та більшості магазинів.

Станом на 17 серпня в Україні лабораторно підтвердили 92 820 випадків COVID-19, із них за останню добу – 1464.