У запорізькому гуртожитку - спалах COVID-19, госпіталізовані понад пів сотні студентів

Кількість хворих на коронавірус серед студентів Запорізького державного медичного університету зросла до 69. На самоізоляції перебувають майже 700 осіб.

Про це у четвер під час презентації Центру протидії коронавірусу повідомила радниця голови ОДА Олена Теряєва, передає кореспондент Укрінформ.

“Маємо вогнище в Запорізькому державному медичному університеті серед студентів іноземного факультету, виявлено 69 хворих на COVID-19, всі проживають в гуртожитках. 57 студентів госпіталізовано в стаціонари. Організована самоізоляція майже 700 осіб, медичний нагляд, охорона», - зазначила Теряєва.

Проведена заключна дезінфекція в гуртожитках, триває тестування контактних осіб.

Як повідомляв Укрінформ, перший випадок захворювання в медичному університеті був зареєстрований 11 серпня у студента 2 курсу іноземного факультету ЗДМУ, який мешкає у студентському гуртожитку. Станом на 15 серпня було виявлено 29 інфікованих COVID-19 студентів іноземного факультету Запорізького державного медичного університету (25 осіб з легким перебігом захворювання госпіталізовано до міської лікарні № 7; 4 із середнім ступенем важкості госпіталізовано до обласної інфекційної лікарні). Загалом у цьому виші навчаються 9 126 студентів, серед них - понад 2500 іноземних громадян із 42 країн.

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В Запорізькій області за останню добу виявили 15 нових випадків коронавірусу. Загалом станом на ранок 27 серпня в регіоні зареєстровано 1454 лабораторно підтверджених випадків, в тому числі 118 – серед дітей та 169 – серед медичних працівників.

В Україні станом на 27 серпня лабораторно підтвердили 112 059 випадків COVID-19, з них за добу – 1974.