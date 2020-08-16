В запорізькому гуртожитку після спалаху COVID-19 перевірили понад 70 контактних осіб

У гуртожитку Запорізького державного медичного університету, де зафіксовано спалах коронавірусу серед іноземних студентів, протестовано понад 70 контактних осіб.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на інформацію Запорізького обласного лабораторного центру МОЗ.

"Станом на 8:00 15 серпня виявлено 29 захворілих на COVID-19 студентів іноземного факультету Запорізького державного медичного університету (25 осіб з легким перебігом захворювання госпіталізовано до міської лікарні № 7; 4 із середнім ступенем важкості госпіталізовано до обласної інфекційної лікарні)", - йдеться в повідомленні.

За інформацією медиків, перший випадок був зареєстрований 11 серпня у студента 2 курсу іноземного факультету ЗДМУ, який мешкає у студентському гуртожитку. При епідрозслідуванні було встановлено, що його стан здоров'я погіршився 7 серпня, коли почала підійматися температура тіла до 37,5°С, з`явилось дряпання у горлі та загальна слабкість. За медичною допомогою він звернувся 10 серпня до приймального відділення обласної інфекційної лікарні.

"11 серпня було отримано позитивний результат на COVID-19. Того ж дня виявлено, що його сусід по кімнаті теж має респіраторну симптоматику. Студента також було госпіталізовано до обласної інфекційної лікарні, обстежено на COVID-19. Встановлено діагноз «Гострий бронхіт, ГРВІ, COVID-19", - зазначили в центрі МОЗ.

Гуртожиток було взято під охорону, почали проводитись заходи з виявлення контактних осіб, які спілкувалися з хворими протягом 14 днів до виявлення захворювання – таких встановили 72 осіб.

13 і 14 серпня всім контактним особам проведено ПЛР-тестування, за результатами якого і виявили решту інфікованих.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні, 14 серпня, стало відомо про 29 хворих на COVID-19 іноземних студентів Запорізького державного медуніверситету. Загалом у цьому виші навчаються 9 126 студентів, серед них - понад 2500 іноземних громадян з 42 країн світу (1276 іноземних студентів навчаються англійською мовою).

Станом на 15 серпня в Запорізькій області зареєстровано 1060 лабораторно підтверджений випадок, з них 90 - серед дітей та 140 – серед медичних працівників. За останню добу в області зареєстровано 22 нових випадків захворювання на COVID-19.