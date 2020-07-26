До послаблення карантину не готові дев'ять областей – МОЗ

В Україні станом на 26 липня до послаблення карантину не готові 9 областей.

Про це свідчать дані МОЗ.

Зокрема, поки не готові до послаблення карантину у Вінницькій, Волинській, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Рівненській, Тернопільській і Чернівецькій областях.

Дані щодо визначених критеріїв з АР Крим та м. Севастополь відсутні.

У МОЗ також перерахували ознаки, за якими регіон вважається таким, де є значне поширення COVID-19.

Уточнюється, що показник динаміки зростання випадків інфікування COVID-19 застосовується у разі реєстрації понад вісім випадків на 100 000 населення сумарно за останні сім днів.

Наголошується, що посилення протиепідемічних заходів застосовується та припиняється на території регіону або окремих адміністративно-територіальних одиниць на підставі рішення регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яке приймається за поданням головного державного санітарного лікаря регіону, з урахуванням оцінки епідемічної ситуації та наявності у регіоні ознак для посилення протиепідемічних заходів відповідно до відомостей, опублікованих на офіційному сайті МОЗ.

У разі відповідності епідемічної ситуації в регіоні ознакам для посилення протиепідемічних заходів протягом трьох днів поспіль регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій збирається позачергово та приймає рішення про посилення протиепідемічних заходів з урахуванням результатів оцінки поточної епідемічної ситуації в регіоні. Уточнюється, що регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій в регіоні зі значним поширенням COVID-19 кожних три дні аналізує епідемічну ситуацію в регіоні, розглядає питання посилення протиепідемічних заходів.

«Рішення про посилення протиепідемічних заходів може бути скасовано не раніше ніж через сім днів з дня його прийняття з урахуванням результатів оцінки поточної епідемічної ситуації в регіоні», - інформують у МОЗ.

Як повідомлялося, станом на 25 липня не були готові до послаблення карантину Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська та Чернівецька області.

Як повідомлялося, уряд з 12 березня 2020 року запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. У травні розпочалося поступове зняття карантинних обмежень. Востаннє Кабінет міністрів продовжив адаптивний карантин до 31 серпня.