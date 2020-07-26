З протоколу лікування COVID-19 повністю виключили два препарати - Степанов

Препарат дексаметазон, який нещодавно внесли до протоколу лікування COVID-19, можна використовувати лише під наглядом лікарів.

Про це на брифінгу повідомив глава МОЗ України Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Глава МОЗ нагадав, що у міністерстві минулого тижня було проведено чергове засідання робочої групи, яка складається з провідних фахівців країни, і були внесені зміни до протоколів лікування COVID-19.

«Було додано препарат дексаметазон. Я хотів би зауважити, що це гормональний препарат, і дуже чітко розписана схема, яким чином він використовується, при яких станах. А він використовується виключно при кисневозалежних станах, тобто, коли людині дають кисень у зв’язку з розвитком дихальної недостатності», - зазначив Степанов.

Він підкреслив, що дексаметазон можна використовувати лише за умови госпіталізації особи, під наглядом лікаря.

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«Хочу зауважити, шановні українці, знаючи, що в ЗМІ було повідомлення, що він використовується в тому числі і за кордоном, - його ні в якому разі не можна використовувати амбулаторно, тому що це достатньо серйозний лікарський засіб, і його використання без нагляду лікаря буде шкодити вашому здоров’ю. (Цей препарат має використовуватися – ред.) виключно в стаціонарі, виключно, коли лікар прописує ці лікарські засоби. А у нас чітко відображено в національних протоколах, як його можна використовувати», - уточнив він.

Степанов також нагадав, що були внесені зміни щодо розширення використання ремдесивіру. Також з протоколу повністю були виключені таких ліки, як лопінавір і ретонавір.

Як повідомлялося, в Україні станом на 26 липня лабораторно підтверджено 64 849 випадків COVID-19, з них за добу – 920. Зафіксовано 15 нових летальних випадків. Одужали 310 пацієнтів.

Загалом в Україні зареєстровано 1605 смертей від COVID-19. Одужали – 35 807 осіб.