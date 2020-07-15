Буковина встановила новий рекорд одужання від COVID-19

Від коронавірусної інфекції за минулу добу одужали 134 мешканці Чернівецької області, при цьому було підтверджено 24 нові випадки зараження.

Про це у Facebook повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

«Минулого тижня ми раділи тому, що за добу від коронавірусу одужали 109 буковинців. Сьогодні цей рекорд вдалося перевершити. Маємо 134 особи, які здолали хворобу», - написав очільник області.

Він відзначив, що кількість мешканців Чернівецької області, у яких за добу виявили COVID-19, у п’ять разів менша - 24.

Осачук додав, що за добу лабораторний центр опрацював 236 зразків.

Загальна кількість інфікованих в області від першого встановленого випадку становить 5208 осіб.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 14 липня в Україні лабораторно підтверджено 54 771 випадок COVID-19, за добу – 638 нових. Від початку епідемії зафіксовано 1412 летальних випадків, одужали 27 154 особи.