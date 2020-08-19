У миколаївських лікарнях бракує місць для дітей із COVID-19
Інші лікарні їх також не приймають, повідомляє кореспондент Укрінформу.
Як зазначила в.о. директора Миколаївського обласного центру лікування інфекційних хвороб Світлана Федорова у Фейсбуці, на сьогодні Центр не має можливості забезпечити госпіталізацію дітей, хворих на коронавірусну інфекцію.
«У нас наразі лікується 6 дітей, а в наявності лише 7 боксів, де лікуються як дорослі, так і діти. Тому просимо облдержадміністрацію та обласний штаб з ліквідації НС терміново вирішити питання щодо госпіталізації дітей», - йдеться в оприлюдненому Федоровою зверненні.
Раніше керівник Центру не раз публічно наголошувала, що лікарня не має можливості надавати кваліфіковану допомогу дітям до 7 років. Адже вона не пристосована для таких маленьких пацієнтів, немає відповідного обладнання, ліжок для немовлят, спеціалізованого харчування тощо.
Міські ж лікарні мають інфекційні відділення і відповідні умови, але відмовляються приймати дітей навіть з підозрою на коронавірус.
У свою чергу заступник начальника УОЗ Миколаївської ОДА Оксана Черненко на онлайн-брифінгу заявила, що центр зобовязаний приймати усіх дітей з підозрою або хворих на коронавірус.
«Відповідно до статуту Центру, ліцензію на медичну практику, договору, який керівництво Центру уклало з НСЗУ, Центр повинен забезпечити надання медичної допомоги за профілем «Інфекційні хвороби» дорослому та дитячому населенню». А оскільки медична статистика та накази Міністерства охорони здоров'я не розподіляють дітей до і старше 7 років (там йдеться лише про все дитяче населення від 0 до 18 років), то розрізняти ці категорії дітей немає жодних підстав», - сказала Черненко.
Відтак, наразі питання залишається не вирішеним.