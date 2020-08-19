У миколаївських лікарнях бракує місць для дітей із COVID-19

Миколаївський обласний центр лікування інфекційних хвороб не може забезпечити госпіталізацію дітей, хворих на коронавірус, оскільки там немає місць.

Інші лікарні їх також не приймають, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Як зазначила в.о. директора Миколаївського обласного центру лікування інфекційних хвороб Світлана Федорова у Фейсбуці, на сьогодні Центр не має можливості забезпечити госпіталізацію дітей, хворих на коронавірусну інфекцію.

«У нас наразі лікується 6 дітей, а в наявності лише 7 боксів, де лікуються як дорослі, так і діти. Тому просимо облдержадміністрацію та обласний штаб з ліквідації НС терміново вирішити питання щодо госпіталізації дітей», - йдеться в оприлюдненому Федоровою зверненні.

Раніше керівник Центру не раз публічно наголошувала, що лікарня не має можливості надавати кваліфіковану допомогу дітям до 7 років. Адже вона не пристосована для таких маленьких пацієнтів, немає відповідного обладнання, ліжок для немовлят, спеціалізованого харчування тощо.

Міські ж лікарні мають інфекційні відділення і відповідні умови, але відмовляються приймати дітей навіть з підозрою на коронавірус.

У свою чергу заступник начальника УОЗ Миколаївської ОДА Оксана Черненко на онлайн-брифінгу заявила, що центр зобовязаний приймати усіх дітей з підозрою або хворих на коронавірус.

«Відповідно до статуту Центру, ліцензію на медичну практику, договору, який керівництво Центру уклало з НСЗУ, Центр повинен забезпечити надання медичної допомоги за профілем «Інфекційні хвороби» дорослому та дитячому населенню». А оскільки медична статистика та накази Міністерства охорони здоров'я не розподіляють дітей до і старше 7 років (там йдеться лише про все дитяче населення від 0 до 18 років), то розрізняти ці категорії дітей немає жодних підстав», - сказала Черненко.

Відтак, наразі питання залишається не вирішеним.