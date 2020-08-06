Укрзалізниця продаватиме 100% місць у "київські" регіональні поїзди
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.
"Із 7 серпня 2020 року в регіональних поїздах з 800-ю нумерацією, що прямують з Києва та зворотно, квитки можна буде купити на 100% місць. Відновлення повноцінного продажу квитків на регіональні поїзди стало можливим завдяки погодженню Київської міської державної адміністрації", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що продаж проїзних документів у межах 100% місць відкрито на підставі прийнятих рішень регіональних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій та розпорядження Київської обласної державної адміністрації від 31.07.2020.
Укрзалізниця нагадує, що подовжила курсування 17 регіональних поїздів. Завдяки регіональним поїздам пасажири мають можливість подорожувати з Києва до Конотопа, Фастова, Шостки, Чернігова, Жмеринки, Рівного та інших міст.
Усі поїзди проходять посилену дезінфекційну обробку перед та після рейсу. Поїзні бригади забезпечені засобами індивідуального захисту, пройшли відповідні інструктажі та медогляд.
Для посадки в поїзд пасажири обов`язково повинні вдягти захисну маску, а також пройти температурний скринінг при вході на вокзал та при посадці до вагона.
Як повідомляв Укрінформ, АТ "Укрзалізниця" почала із 16 липня у поїздах далекого сполучення, що прямують з Києва та зворотно, продавати квитки на 100% місць.
Відповідно до постанови Міністерства охорони здоров’я України №39 від 3 липня 2020 року дозволяється перевезення пасажирів залізничним транспортом в усіх видах внутрішнього сполучення в межах кількості місць, передбаченої технічною характеристикою транспортного засобу.
У разі здійснення перевезення до регіону, в якому не застосовується послаблення протиепідемічних заходів, дозволяється перевезення в межах 50% кількості місць.