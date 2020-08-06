Укрзалізниця продаватиме 100% місць у "київські" регіональні поїзди

АТ "Укрзалізниця" із 7 серпня продаватиме 100% місць у регіональних поїздах, які прямують з Києва та у зворотньому напрямку.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

"Із 7 серпня 2020 року в регіональних поїздах з 800-ю нумерацією, що прямують з Києва та зворотно, квитки можна буде купити на 100% місць. Відновлення повноцінного продажу квитків на регіональні поїзди стало можливим завдяки погодженню Київської міської державної адміністрації", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що продаж проїзних документів у межах 100% місць відкрито на підставі прийнятих рішень регіональних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій та розпорядження Київської обласної державної адміністрації від 31.07.2020.

Укрзалізниця нагадує, що подовжила курсування 17 регіональних поїздів. Завдяки регіональним поїздам пасажири мають можливість подорожувати з Києва до Конотопа, Фастова, Шостки, Чернігова, Жмеринки, Рівного та інших міст.

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Усі поїзди проходять посилену дезінфекційну обробку перед та після рейсу. Поїзні бригади забезпечені засобами індивідуального захисту, пройшли відповідні інструктажі та медогляд.

Для посадки в поїзд пасажири обов`язково повинні вдягти захисну маску, а також пройти температурний скринінг при вході на вокзал та при посадці до вагона.

Як повідомляв Укрінформ, АТ "Укрзалізниця" почала із 16 липня у поїздах далекого сполучення, що прямують з Києва та зворотно, продавати квитки на 100% місць.

Відповідно до постанови Міністерства охорони здоров’я України №39 від 3 липня 2020 року дозволяється перевезення пасажирів залізничним транспортом в усіх видах внутрішнього сполучення в межах кількості місць, передбаченої технічною характеристикою транспортного засобу.

У разі здійснення перевезення до регіону, в якому не застосовується послаблення протиепідемічних заходів, дозволяється перевезення в межах 50% кількості місць.