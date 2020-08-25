Уряд пропонує продовжити карантин до листопада

Кабінет Міністрів пропонує продовжити карантин до 1 листопада у зв’язку з погіршенням епідемічної ситуації щодо COVID-19.

Про це заявив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на традиційній селекторній нараді під головуванням Президента Володимира Зеленського, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави держави.

“В Україні за минулу добу зафіксовано понад 1,6 тис. нових хворих на COVID-19, у зв’язку з чим Кабінет Міністрів пропонує продовжити карантин до 1 листопада”, - цитує ОП главу уряду.

Зазначається, що найбільш постраждалі на сьогодні області – Чернівецька, Івано-Франківська, Харківська й Тернопільська.

Водночас Шмигаль розповів, що загальна кількість осіб, які захворіли на коронавірусну інфекцію в Україні від початку пандемії, перевищила 108 тисяч.

З огляду на негативну динаміку захворюваності Президент підтримав необхідність вжиття превентивних заходів, зокрема, впровадження заборони на роботу нічних клубів, проведення концертів.

«Але карантин має залишатися адаптивним та необтяжливим для підприємців. Малий і середній бізнес повинен мати можливість правильно організувати роботу в нових умовах», – сказав Зеленський.

Як повідомлялося, в Україні станом на 25 серпня лабораторно підтверджено 108 415 випадків COVID-19, з них за добу – 1 658.